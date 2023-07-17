Очевидец рассказал о моменте падения Су-25 в Ейске

Фото: телеграм-канал Kub Mash

Самолет Су-25 перед крушением в Ейске направлялся низко над водой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на местную жительницу.

"Услышала шум, но тут самолеты часто летают, поэтому не придала особого значения. А когда голову все-таки повернула – увидела, что сначала один самолет пролетел, а за ним следующий, но он летел прямо низко над морем. А потом из него выпрыгнул летчик на парашюте", – подчеркнула она.

Собеседница телеканала отметила, что при падении самолета в воду был слышен сильный грохот. Крушение произошло почти в двух километрах от берега, поэтому к месту случившегося оперативно направились спасатели, сказала женщина.

"Первый самолет сразу же вернулся и начал кружить вокруг места падения", – указала она.

Сообщения о происшествии поступили в экстренные службы около 15:00 в понедельник, 17 июля. Самолет рухнул рядом с берегом, где в этот момент отдыхали люди.

Погибший пилот катапультировался, после его эвакуировали спасатели. На территории ЧП работают сотрудники Минобороны РФ и специальных служб.

В пресс-службе Южного военного округа назвали предварительную версию причины крушения. По данным ЮВО, самолет рухнул из-за отказа двигателя. В момент ЧП штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет над акваторией Азовского моря.

Самолет Су-25 упал в море в районе Ейска Краснодарского края