Пилот разбился на авиашоу во время выполнения фигур высшего пилотажа в Финляндии

Фото: 123RF/jacomuller

На авиашоу в финском городе Коувола при выполнении фигур высшего пилотажа погиб пилот. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители заявили, что самолет рухнул в лесу в районе аэропорта Силланпяя. Полиция намерена организовать расследование авиакатастрофы на месте ЧП.

По данным представителей правопорядка, при необходимости будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования. Отмечается, что гости шоу не подверглись непосредственной опасности и никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что бизнес-джет Cessna рухнул под Сан-Диего, пассажиры и члены экипажа погибли. Тела шестерых человек были обнаружены на месте аварии. Воздушное судно вылетело из аэропорта Лас-Вегаса и в ста километрах от Сан-Диего рухнуло в поле и воспламенилось.