Упавший в США бизнес-джет принадлежал компании из Флориды

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Бизнес-джет Cessna Citation, упавший в США, принадлежал компании Encore Motors of Melbourne, зарегистрированной во Флориде. Ее глава бизнесмен Джон Румпель сообщил, что на борту была его дочь, двухлетняя внучка и няня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

"Он за минуту потерял высоту 20 тысяч футов, никто не смог бы выжить от крушения на такой скорости", – высказался Румпель.

По некоторым предположениям, пилот потерял сознание. При этом глава компании не исключил разгерметизации.

Также издание Daily Beast уточняет, что Румпель и его жена Барбара в последние годы финансово поддерживали кандидатов Республиканской партии. Сотни тысяч долларов были отправлены бывшему главе США Дональду Трампу, с офисом которого Барбара имеет прямые связи.

Ранее сообщалось, что жители Вашингтона услышали взрыв. В Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки впоследствии пояснили, что звук был связан с полетом F-16.

Отмечалось, что бизнес-джет влетел в воздушное пространство Вашингтона, из-за чего в воздух были подняты истребители F-16. Они сопровождали самолет, который затем рухнул на юге штата Вирджиния в малонаселенном районе. Джет летел на автопилоте и не реагировал на предупреждения.

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