16:17Происшествия
Момент падения Су-25 попал на видео
Об инциденте стало известно около 15:00 в понедельник, 17 июля. По информации Оперштаба региона, пилот успел катапультироваться. Его эвакуировали спасатели.
Отмечается, что жертв и разрушений нет. Сейчас на месте происшествия работают специалисты министерства обороны и специальных служб.
Предварительной причиной крушения назван отказ двигателя. В момент инцидента самолет выполнял учебно-тренировочный полет.
Читайте также
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!