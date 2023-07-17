Момент падения Су-25 попал на видео

Видео: телеграм-канал Baza

Момент падения самолета Су-25 в акваторию Азовского моря в Краснодарском крае около Ейска попал на видео. На кадрах видно, как лайнер теряет управление, падает в воду и исчезает под ней.

Об инциденте стало известно около 15:00 в понедельник, 17 июля. По информации Оперштаба региона, пилот успел катапультироваться. Его эвакуировали спасатели.

Отмечается, что жертв и разрушений нет. Сейчас на месте происшествия работают специалисты министерства обороны и специальных служб.

Предварительной причиной крушения назван отказ двигателя. В момент инцидента самолет выполнял учебно-тренировочный полет.