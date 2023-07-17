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15:36 (обновлено 17.07.2023 18:03)

Происшествия

Самолет Су-25 упал в море около Ейска

Видео: телеграм-канал "Барахолка Ейск"

Самолет Су-25 упал в акваторию Азовского моря в Краснодарском крае около Ейска, сообщает оперативный штаб региона.

"По данным ЕДДС Ейского района, около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет", – говорится в заявлении.

В оперштабе уточнили, что пилот самолета успел катапультироваться. Его эвакуировали спасатели. В данный момент на месте происшествия работают специалисты министерства обороны и специальных служб.

Ранее сообщалось, что пилот разбился во время авиашоу в Финляндии. Правоохранители заявили, что самолет рухнул в лесу в районе аэропорта Силланпяя при выполнении фигур высшего пилотажа. Пилот погиб.

Видео: телеграм-канал "Барахолка Ейск"


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