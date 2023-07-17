15:36 (обновлено 17.07.2023 18:03)Происшествия
Самолет Су-25 упал в море около Ейска
"По данным ЕДДС Ейского района, около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет", – говорится в заявлении.
В оперштабе уточнили, что пилот самолета успел катапультироваться. Его эвакуировали спасатели. В данный момент на месте происшествия работают специалисты министерства обороны и специальных служб.
Ранее сообщалось, что пилот разбился во время авиашоу в Финляндии. Правоохранители заявили, что самолет рухнул в лесу в районе аэропорта Силланпяя при выполнении фигур высшего пилотажа. Пилот погиб.
Читайте также