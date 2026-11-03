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Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе. В авиагаванях сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время они продолжают действовать в Шереметьево.

Авиакомпания "Победа" скорректирует расписание полетов в связи с ситуацией. Пассажиров просят проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт.

Меры безопасности были объявлены в указанных аэропортах на фоне угрозы атаки беспилотников. Всего с вечера 2 ноября в сторону Московского региона летело 493 БПЛА. На подлете к Москве нейтрализовано 187 дронов.