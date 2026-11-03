Мужчина угрожал пассажирам и размахивал отверткой в столичном метро

В столичном метро мужчина угрожал пассажирам расправой и пытался ударить отверткой. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел в вагоне поезда. Информация об агрессивном гражданине поступила от очевидца через колонну экстренного вызова.

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, установили личность нарушителя и задержали его по месту жительства в Апрелевке. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее молодой человек в обнаженном виде спрыгнул на пути станции метро "Царицыно", прошелся по ним, а затем забрался на платформу. Его задержали прибывшие сотрудники полиции. Позднее суд назначил юноше административный арест сроком на девять суток.