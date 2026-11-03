Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 08:16

Общество

Столичная служба занятости запустила новый цифровой сервис "Подработка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская служба занятости запустила цифровой сервис "Подработка". Он работает на сайте центра "Профессии будущего", сообщил в беседе с ТАСС руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

По его словам, новый сервис представляет собой прозрачную и безопасную платформу для быстрого поиска временной работы. Начинающие специалисты смогут получить первый опыт, работающие – дополнительный доход в свободное время, а бизнес – оперативно закрыть кадровые потребности.

Занятость на сервисе варьируется от одного до восьми часов в день. Варианты разные: сборка заказов, фасовка товаров, высадка растений, озеленение, смены бариста или помощника повара. Алгоритмы предложат подработку рядом с домом или удаленно, смена может длиться от одного часа.

Тарасов добавил, что сервис бесплатен для всех желающих – подростков старше 16 лет, студентов, соискателей с особенностями здоровья. На платформе чаще всего встречаются вакансии в доставке, курьерских услугах, розничной торговле, клининге, логистике и административной поддержке. Многие не требуют опыта.

Для поиска подработки нужно зайти на сайт, выбрать сферу и удобный график. Интерактивный калькулятор рассчитает предполагаемый дополнительный доход исходя из типа подработки и почасовой оплаты. Например, при сборке заказов за шесть часов можно заработать около 4 400 рублей.

Подходящий вариант помогут подобрать эксперты центра "Профессии будущего". Они также объяснят стандартные процедуры оформления, на что обратить внимание и что должен обеспечить работодатель, чтобы подработка была официальной и безопасной, а условия работы соответствовали требованиям законодательства.

Ранее в Росстате сообщали, что женщинам в России требуется больше времени, чтобы найти работу, чем мужчинам. В сентябре 2026 года средняя продолжительность поиска работы среди безработных женщин составила 5,7 месяца, а среди мужчин – 4,7 месяца. При этом уровень безработицы среди женщин достиг 2,4%, тогда как среди мужчин этот показатель составил 2%.

В Москве запустили проект по карьерному развитию

Читайте также


обществогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика