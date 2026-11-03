Столичная служба занятости запустила новый цифровой сервис "Подработка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская служба занятости запустила цифровой сервис "Подработка". Он работает на сайте центра "Профессии будущего", сообщил в беседе с ТАСС руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

По его словам, новый сервис представляет собой прозрачную и безопасную платформу для быстрого поиска временной работы. Начинающие специалисты смогут получить первый опыт, работающие – дополнительный доход в свободное время, а бизнес – оперативно закрыть кадровые потребности.

Занятость на сервисе варьируется от одного до восьми часов в день. Варианты разные: сборка заказов, фасовка товаров, высадка растений, озеленение, смены бариста или помощника повара. Алгоритмы предложат подработку рядом с домом или удаленно, смена может длиться от одного часа.

Тарасов добавил, что сервис бесплатен для всех желающих – подростков старше 16 лет, студентов, соискателей с особенностями здоровья. На платформе чаще всего встречаются вакансии в доставке, курьерских услугах, розничной торговле, клининге, логистике и административной поддержке. Многие не требуют опыта.

Для поиска подработки нужно зайти на сайт, выбрать сферу и удобный график. Интерактивный калькулятор рассчитает предполагаемый дополнительный доход исходя из типа подработки и почасовой оплаты. Например, при сборке заказов за шесть часов можно заработать около 4 400 рублей.

Подходящий вариант помогут подобрать эксперты центра "Профессии будущего". Они также объяснят стандартные процедуры оформления, на что обратить внимание и что должен обеспечить работодатель, чтобы подработка была официальной и безопасной, а условия работы соответствовали требованиям законодательства.

Ранее в Росстате сообщали, что женщинам в России требуется больше времени, чтобы найти работу, чем мужчинам. В сентябре 2026 года средняя продолжительность поиска работы среди безработных женщин составила 5,7 месяца, а среди мужчин – 4,7 месяца. При этом уровень безработицы среди женщин достиг 2,4%, тогда как среди мужчин этот показатель составил 2%.

