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03 ноября, 08:17

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Ежи в Москве начали впадать в зимнюю спячку

Фото: 123RF.com/olegmalyshev

Обитающие в Москве ежи начали погружаться в зимнюю спячку. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как отметили в ведомстве, сроки начала спячки зависят от погодных условий. Во время сна температура тела этих животных понижается почти до плюс 2 градусов, а дыхание и сердцебиение значительно замедляются.

Спать зверьки будут до апреля, пока земля не прогреется весенним солнцем. После пробуждения ежи сразу начнут охотиться.

Ранее бурый медведь Гром из Московского зоопарка перешел на осенний рацион перед спячкой. Специалисты зоосада начали давать ему более калорийную пищу, в которой содержится больше белков и полезных жиров. Например, он ест рыбу, личинок жуков, орехи и сухофрукты.

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