Предварительной причиной падения Су-25 в Ейске стал отказ двигателя

Фото: телеграм-канал "112"

Причиной падения самолета Су-25 в Ейске, согласно предварительной версии, стал отказ двигателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

"Предварительная причина аварии – отказ двигателя", – сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в момент инцидента самолет выполнял учебно-тренировочный полет над акваторией Азовского моря.

Информация об инциденте поступила в экстренные службы в районе трех часов дня 17 июля. Самолет упал недалеко от берега, где, судя по кадрам с места происшествия, в этот момент отдыхали люди.

Пилот штурмовика успел катапультироваться. Его эвакуировали спасатели. Сейчас на месте происшествия работают специалисты Минобороны РФ и специальных служб.

