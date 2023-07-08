Бизнес-джет разбился в Калифорнии, шесть человек погибли

Фото: ТАСС/AP/Yigit Cicekci

Бизнес-джет Cessna разбился под Сан-Диего, пассажиры и члены экипажа погибли, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Все шесть человек, которые находились на борту, обнаружены погибшими на месте аварии, уточняется в сообщении канала.

Самолет вылетел из аэропорта Лас-Вегаса и в ста километрах от Сан-Диего рухнул в поле и загорелся.

Ранее сообщалось, что власти США подняли в воздух истребители для преследования бизнес-джета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство Вашингтона и впоследствии разбился в штате Вирджиния.

Позже стало известно, что полицейские не обнаружили выживших на месте крушения бизнес-джета.