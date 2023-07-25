Самолет рейса Сочи – Москва приземлился в Шереметьево с отказавшим двигателем

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

У самолета, который выполнял рейс из Сочи в Москву, отказал двигатель. В настоящее время он успешно приземлился в Шереметьево.

"Самолет совершил благополучную посадку в 15:25 по московскому времени", – передает ТАСС сообщение экстренных служб.

Специалисты намерены выяснить, что стало причиной неполадок.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Smartvia, летевший из Санкт-Петербурга в Самару, совершил экстренную посадку в аэропорту назначения Курумоч. Посадка была совершена из-за неполадок в авиационном оборудовании, на борту находились 195 человек, среди них 7 членов экипажа.

Пострадавших нет, Куйбышевская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего.



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