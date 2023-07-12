Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за попадания птицы в фюзеляж

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Самолет, выполнявший рейс из Новокузнецка в столичный Шереметьево, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Экстренная посадка понадобилась из-за птицы, попавшей в фюзеляж при взлете. В результате около 09:00 (05:00 мск) Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот" благополучно приземлился в международном аэропорту Новосибирска имени Покрышкина. На борту находились 156 пассажиров.

Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее Следственный комитет и прокуратура организовали проверку по факту вынужденной посадки легкомоторного самолета Ан-2 ФБУ "Авиалесоохрана" в Кировской области. О том, что самолет Ан-2 осуществил вынужденную посадку в Кировской области, стало известно вечером 6 июля.

На борту находились пять человек. Все они живы. По предварительным данным, в результате вынужденной посадки самолет получил технические повреждения.