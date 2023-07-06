Следственные органы начали проверку после вынужденной посадки самолета в Кировской области

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет и прокуратура организовали проверку по факту вынужденной посадки легкомоторного самолета Ан-2 ФБУ "Авиалесоохрана" в Кировской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, воздушное судно осуществило вынужденную посадку около 17:00 по московскому времени рядом с деревней Чуваши. В результате самолет получил технические повреждения. Люди, находившиеся на борту, живы.

На территорию происшествия выехали следователи СК. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

О том, что самолет Ан-2 осуществил вынужденную посадку в Кировской области, стало известно вечером в четверг, 6 июля. На борту находились пять человек.