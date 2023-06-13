Летевший из Москвы в Казахстан лайнер экстренно сел в Самаре

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Авиалайнер Sukhoi Superjet рейсом из Москвы в Актау (Казахстан) приземлился в Самаре после поданного сигнала бедствия и запроса посадки. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

"Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Актау (Казахстан), экстренно приземлился в Самаре", – говорится в сообщении.

О том, что лайнер подал сигнал бедствия, стало известно во вторник, 13 июня. Спустя час полета командир связался с диспетчерами и запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Все экстренные службы воздушной гавани были подняты по тревоге.

До этого самолет Boeing-738 авиакомпании Smartvia, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Самару, экстренно сел в аэропорту назначения Курумоч. Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку после произошедшего.

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