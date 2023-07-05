Неизвестные сообщили о "минировании" Останкинской телебашни

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва Останкинской телебашни в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Останкинской телебашне, расположенной по улице Академика Королева, дом 15, корпус 1", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ожидается прибытие кинологов и специалистов. Информация об эвакуации при этом не поступала.

26 июня людей из Останкинской телебашни эвакуировали из-за ложного минирования. На месте инцидента работали оперативные службы.

До этого эвакуацию людей из-за угрозы взрыва провели в Никулинском, Хорошевском и Чертановском судах. Заседания были приостановлены, участников процессов и слушателей вывели из зданий.

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