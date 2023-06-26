Останкинскую башню эвакуировали из-за "минирования"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Останкинскую телебашню в Москве эвакуировали из-за ложного минирования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телебашни.

"Обследование завершено в 20:45 (по московскому времени. – Прим. ред.). Угроз не обнаружено", – отмечается в сообщении.

До этого в экстренных службах заявляли о поступлении анонимного сообщения с угрозой взрыва Останкинской телебашни. В связи с этим прошла эвакуация посетителей. Кроме того, на месте инцидента работали оперативные службы, включая, кинологов.

В начале июня в трех районных судах столицы провели эвакуацию из-за анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Сообщения о "минировании" поступили в Никулинский, Хорошевский и Чертановский суды.

Ранее человек с неустановленной личностью заявил о якобы минировании нескольких судов в городе Кемерово, потребовал предоставить ему 1,3 миллиона рублей и угрожал убить двух детей. В связи с этим инцидентом были сделаны соответствующие обращения в правоохранительные органы.

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