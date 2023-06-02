Неизвестный якобы заминировал суды в Кемерове

Фото: Москва 14/Никита Симонов

Человек с неустановленной личностью заявил о якобы минировании нескольких судов в городе Кемерово, потребовал предоставить ему 1,3 миллиона рублей и угрожал убить двух детей. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

"Неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий судов в городе Кемерово, при этом потребовал перевести ему 1 миллион 300 тысяч рублей на указанный им номер телефона, также сообщил, что если его условия не будут выполнены, то он убьет двух детей", – говорится в сообщении.

В связи с этим инцидентом были сделаны соответствующие обращения в правоохранительные органы.

29 мая стало известно, что в Москве пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников семи районных судов после поступивших сообщений о "минировании". Речь идет о Хамовническом, Кузьминском, Измайловском, Чертановском, Перовском, Тимирязевском и Басманном судах. Правоохранителям пришлось привлечь служебных собак.

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