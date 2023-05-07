Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в торговом центре "Кунцево плаза" на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва торгового центра "Кунцево плаза" на Ярцевской улице, 19", – отметили в сообщении.

В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят проверку на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Однако информации об эвакуации не поступало.

Ранее сообщалось, что в Химках эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра "Мега" после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Однако в экстренных службах не уточнили количество эвакуированных.

До этого порядка 200 человек эвакуировали из торгового центра Columbus на юге Москвы после анонимного сообщения об угрозе минирования.



Людей эвакуировали из торгового центра "Мега"в Химках