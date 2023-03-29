Около 200 человек эвакуировали из ТЦ Columbus в Москве из-за угрозы минирования

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Около 200 человек эвакуировали из торгового центра Columbus на юге Москвы после анонимного сообщения об угрозе минирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Из здания ТЦ на Кировоградской улице вывели посетителей и сотрудников. Оперативники проверяют все помещения торгового центра.

Всплески ложных минирований регулярно наблюдаются в России в последние годы. Угрозы взрывов ни разу не подтвердились, однако по закону каждое сообщение необходимо проверять.

21 марта эвакуация была объявлена в пяти судах Москвы из-за сообщений о "минировании". В экстренных службах заявили, что из зданий были эвакуированы посетители и сотрудники учреждений.

До этого о минировании Перовского, Чертановского, Измайловского и Хорошевского районных судов Москвы сообщили 8 февраля. После поступившей информации пришлось оперативно эвакуировать посетителей и сотрудников.



Посетителей эвакуировали из ТЦ "Шоколад" в Реутове

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