В Москве эвакуировали общежития МГТУ имени Баумана из-за сообщения о "минировании" – СМИ

В Москве прошла эвакуация общежитий МГТУ имени Баумана в Госпитальном переулке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT

По информации канала, эвакуация началась после получения анонимного сообщения о минировании в одном из зданий.

Студентов временно отправили в учебный корпус университета. На месте происшествия работают сотрудники Росгвардии и ОМОНа.

8 февраля в столице пришлось оперативно эвакуировать посетителей и сотрудников четырех районных судов после поступивших сообщений о минировании.

До этого Клинский городской суд приговорил женщину к одному году лишения свободы за ложное "минирование" военного аэродрома в Подмосковье. Инцидент произошел в марте прошлого года, ложное сообщение о минировании женщина оставила по номеру 112.

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