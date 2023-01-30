В РФ зафиксировали рост ложных сообщений о "минировании"

Фото: Агентство "Москва"/Дарья Мясина

Количество ложных сообщений об угрозе взрывов в российских учреждениях увеличилось в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

По данным ведомства, свыше 90% такой информации злоумышленники передавали в онлайн-формате.

"Увеличилось количество заведомо ложных сообщений об акте терроризма, в массиве которых 92,2% совершены дистанционно", – говорится в сообщении.

Накануне в СМИ распространилась информация, что неизвестные рассказали об угрозе взрыва в 10 торговых центрах столицы, в том числе в "Охотном ряду".

По данным источника в экстренных службах, в некоторых ТЦ провели эвакуацию людей.

Более 10 ТЦ в Москве проверяют из-за сообщений о "минировании"

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