17:33Происшествия
В РФ зафиксировали рост ложных сообщений о "минировании"
Фото: Агентство "Москва"/Дарья Мясина
Количество ложных сообщений об угрозе взрывов в российских учреждениях увеличилось в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
По данным ведомства, свыше 90% такой информации злоумышленники передавали в онлайн-формате.
"Увеличилось количество заведомо ложных сообщений об акте терроризма, в массиве которых 92,2% совершены дистанционно", – говорится в сообщении.
Накануне в СМИ распространилась информация, что неизвестные рассказали об угрозе взрыва в 10 торговых центрах столицы, в том числе в "Охотном ряду".
По данным источника в экстренных службах, в некоторых ТЦ провели эвакуацию людей.
Более 10 ТЦ в Москве проверяют из-за сообщений о "минировании"
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!