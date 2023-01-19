Людей эвакуировали из Тимирязевской сельхозакадемии в Москве из-за угрозы взрыва

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

В Москве людей эвакуировали из учебных корпусов и общежития Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева после поступления сообщения о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.

Неизвестный заявил об угрозе взрыва в кампусе вуза. В результате студенты и работники были экстренно эвакуированы.

Учащиеся сельхозакадемии отметили, что им не сообщали о причине эвакуации. Их попросили покинуть территорию кампуса до 19:00 по московскому времени.

Во вторник, 17 января, из-за сообщения об угрозе взрыва в Москве эвакуировали порядка 400 посетителей и работников торгового центра "Речной". После проверки правоохранительных органов и специалистов экстренных служб угроза взрыва не подтвердилась.

До этого из-за подобного анонимного сообщения были эвакуированы посетители и работники кинотеатра "Иллюзион" на Котельнической набережной в Москве.

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