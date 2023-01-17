Около 400 человек эвакуировали из ТЦ "Речной" в Москве после сообщения о "минировании"

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Порядка 400 посетителей и работников торгового центра "Речной" в Москве эвакуировали после анонимного сообщения о "минировании". Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и специалисты экстренных служб. После проверки угроза взрыва не подтвердилась.

"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества в ТЦ "Речной" не выявлены", – сказал собеседник агентства.

Ранее из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва были эвакуированы посетители и работники кинотеатра "Иллюзион" на Котельнической набережной в Москве.

До этого неизвестные сообщили о "минировании" пяти районных судов Москвы. В зданиях провели эвакуацию. Внутренние помещения были проверены специалистами экстренных служб.

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