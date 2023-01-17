17 января, 23:12Происшествия
Около 400 человек эвакуировали из ТЦ "Речной" в Москве после сообщения о "минировании"
Фото: depositphotos/blinow61
Порядка 400 посетителей и работников торгового центра "Речной" в Москве эвакуировали после анонимного сообщения о "минировании". Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и специалисты экстренных служб. После проверки угроза взрыва не подтвердилась.
"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества в ТЦ "Речной" не выявлены", – сказал собеседник агентства.
Ранее из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва были эвакуированы посетители и работники кинотеатра "Иллюзион" на Котельнической набережной в Москве.
До этого неизвестные сообщили о "минировании" пяти районных судов Москвы. В зданиях провели эвакуацию. Внутренние помещения были проверены специалистами экстренных служб.
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