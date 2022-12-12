Здания пяти судов эвакуировали в Москве после сообщений о "минировании"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в пяти районных судах Москвы, в зданиях провели эвакуацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"В Измайловский, Солнцевский, Хорошевский, Басманный, Перовский районные суды Москвы поступили сообщения о минировании", – сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что из зданий вывели всех сотрудников и посетителей. В настоящее время внутренние помещения судов проверяют кинологи.

9 декабря в Москве эвакуировали людей сразу из нескольких районных судов из-за сообщений с угрозами минирования. В одном из судов, где прошла эвакуация, должно было состояться оглашение приговора муниципальному депутату по Красносельскому району столицы Илье Яшину (признан в РФ физлицом-иноагентом).

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