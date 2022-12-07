В РХТУ имени Менделеева объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Преподавателей и студентов Российского химико-технологического университета имени Менделеева попросили покинуть территорию вуза из-за угрозы взрыва. Сообщение об этом появилось в социальных сетях образовательного учреждения.

"Уважаемые студенты, преподаватели, работники вуза, просьба оперативно и без паники покинуть здания", – написано в посте.

Представители университета пообещали держать учащихся в курсе события.

Ранее на севере Москвы эвакуировали посетителей и персонал торгового центра "Речной", расположенного недалеко от станции метро "Речной вокзал". В ТЦ на улице Фестивальной поступило сообщение о минировании.

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