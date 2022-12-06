На севере Москвы эвакуировали посетителей ТЦ "Речной"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве эвакуировали посетителей и персонал торгового центра "Речной", расположенного недалеко от станции метро "Речной вокзал". Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Поступило сообщение о минировании ТЦ "Речной" на улице Фестивальной. Из здания эвакуированы около тысячи человек", – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время полиция проводит проверку информации.

Ранее людей эвакуировали из трех районных судов в Москве из-за сообщений о минировании. Анонимные сообщения поступили в Чертановский, Мещанский и Бутырский суды. Позже они вернулись к обычной работе. Вызванные на место специалисты не нашли опасных для жизни предметов.

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