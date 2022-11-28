В Москве "заминировали" 35 судов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сообщения с угрозами минирования поступили в 35 судов Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Дмитрия Овешникова.

По его словам, людей уже начали эвакуировать из пяти судов – Перовского, Чертановского, Останкинского, Тимирязевского и Кузьминского.

Ранее сообщалось об эвакуации шести районных судов Москвы. После сообщений об угрозах здания проверили представители экстренных служб, но не обнаружили внутри опасных предметов. При этом такие сообщения поступили в Тимирязевский, Никулинский, Перовский, Чертановский, Мещанский и Тверской суды.



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