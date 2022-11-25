Людей эвакуировали из Мещанского суда из-за угрозы взрыва во время оглашения приговора

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Сотрудников и посетителей Мещанского районного суда столицы эвакуировали в связи с угрозой взрыва, сообщает Агентство "Москва".

Сообщение о минировании поступило во время оглашения приговора братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Из помещения оперативно вывели участников судебных процессов, журналистов и слушателей. К месту происшествия приехали сотрудники оперативных служб.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов находятся под арестом с 2018 года. В настоящее время Мещанский суд столицы рассматривает уголовное дело о создании ими преступного сообщества и многомиллиардных хищениях. Их признали виновными в мошенничестве более чем на 11 миллиардов рублей.



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