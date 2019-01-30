Суд продлил арест владельцу группы "Сумма" Магомедову и его брату

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Тверской суд столицы продлил до 30 марта арест владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и бывшему руководителю компании "Интекс" Артуру Максидову.

"Ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Магомедовых и Артура Максидова до 30 марта удовлетворить", − цитирует решение судьи Елены Булгаковой Агентство "Москва".

Братьев Магомедовых обвиняют в мошенничестве на сумму 2,5 миллиарда рублей, растрате и создании преступного сообщества, а Максидова − в хищении более 668 миллионов рублей. Свою вину фигуранты отрицают.

Всего по делу Магомедовых проходят 16 человек. Из них шестеро находятся в международном розыске. Кроме того, в рамках расследования были арестованы счета на сумму до 300 миллиардов рублей.