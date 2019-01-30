По делу братьев Магомедовых арестованы счета на сумму до 300 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Счета на сумму до 300 миллиардов рублей арестованы в рамках расследования уголовного дела в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, сообщает Агентство "Москва".

"Я понимаю, что следствию необходимо было, чтобы я оказался здесь, я хозяин этих компаний, суперблагополучных", – сказал Магомедов на заседании Тверского суда. По его словам, арестованы как активы, так и "живые" деньги.

Накануне МВД попросило продлить арест братьям Магомедовым и руководителю входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артуру Максидову.

Братья Магомедовы обвиняются в мошенническом хищении 2,5 миллиарда рублей, растрате и создании преступного сообщества. Магомеду также вменяют незаконное хранение оружия. Максидов обвиняется в хищении более 668 миллионов рублей. Свою вину фигуранты не признают.

По уголовному делу в отношении Магомедовых проходят 16 человек. Шестеро из них находятся в международном розыске. Кроме того, следователь заявил, что обладает сведениями о переоформлении офшорных компаний на третьих лиц.