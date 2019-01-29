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16:18

МВД попросило продлить арест братьям Магомедовым

суды

16:18

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

МВД попросило продлить арест владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и бывшему руководителю входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артуру Максидову, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретарь Тверского суда Анастасию Дзюрко.

Ходатайство следствия будет рассмотрено 30 января в 14:00.

Братья Магомедовы обвиняются в мошенническом хищении 2,5 миллиарда рублей, растрате и создании преступного сообщества. Магомеду также вменяют незаконное хранение оружия.

Максидов обвиняется в хищении более 668 миллионов рублей. Свою вину фигуранты не признают.

В рамках расследования уголовного дела братьев Магомедовых суд арестовал не только их имущества, но и активы различных компаний, прямо или косвенно связанных с "Суммой".

Ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста Магомедовым и Максидову до 5 февраля. Апелляционную жалобу было решено отклонить, о чем и просил суд следователь МВД.

суды

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