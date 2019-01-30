По делу владельца группы "Сумма" проходят 16 обвиняемых

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

По уголовному делу в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова проходят 16 человек, сообщает Агентство "Москва". Шестеро из них находятся в международном розыске.

Как заявил следователь Николай Будило в суде, где рассматривается ходатайство МВД о продлении ареста обвиняемым, братья Магомедовы могут скрыться от следствия и предупредить соучастников. Он подчеркнул, что у них есть доступ к фонду похищенных средств – деньги направляются на подкуп лиц. Кроме того, у него есть сведения, что продолжается переоформление офшорных компаний на третьих лиц.

Следователь МВД также сообщил, что в период расследования уголовного дела в отношении владельца группы "Сумма" был избит свидетель.

"Возбуждено уголовное дело о причинении телесных повреждений, избит частный охранник Магомедова. Его избили при фактическом захвате махачкалинского порта", – пояснил он, подчеркнув, что на свидетелей оказывается давление.

Адвокаты братьев Магомедовых, в свою очередь, просят суд допросить 21-ого свидетеля. Защита заявила, что братья не общались более шести лет, и это подтвердили уже более 70 свидетелей, в связи с чем доводы следствия о том, что они совместно создали преступное сообщество, опровергаются. Следователь и прокурор возражали против допроса. Судья Елена Булгакова отказала в удовлетворении.

Братья Магомедовы обвиняются в мошенническом хищении 2,5 миллиарда рублей, растрате и создании преступного сообщества. Магомеду также вменяют незаконное хранение оружия.

В рамках расследования уголовного дела братьев Магомедовых суд арестовал не только их имущество, но и активы различных компаний, прямо или косвенно связанных с "Суммой".

Ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста Магомедовым и Максидову до 5 февраля. Апелляционную жалобу было решено отклонить, о чем и просил суд следователь МВД.