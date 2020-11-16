Суд арестовал имущество братьев Магомедовых по делу о хищении 11 млрд рублей

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Суд арестовал имущество совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых в рамках уголовного дела о хищении 11 миллиардов рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В ходе предварительного расследования с целью возмещения причиненного ущерба и возможной конфискации наложен арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 45 миллиардов рублей", – отметили в ведомстве.

Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в мошенничестве на сумму свыше 11 миллиардов рублей. По версии следствия, компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и "раскидывали" деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ.

Им предъявлено обвинение по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Мошенничество" и "Растрата". Уголовное дело направлено для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы.