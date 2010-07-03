Суд оставил братьев Магомедовых в СИЗО до 30 июня

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд продлил до 30 июня срок ареста совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, а также экс-руководителю компании "Интекс" Артуру Максидову, которых обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

Следователи рассчитывают в течение трех месяцев, в то время как фигуранты дела будут находиться под стражей, допросить свыше 30 свидетелей, провести очные ставки, получить результаты ранее назначенных экспертиз. Находясь на свободе, уверены следователи, подозреваемый могут скрыться от правосудия и оказать давление на свидетелей и иных участников процесса.

Сторона защиты указала, что расследование ведется уже более 55 месяцев, доказательств причастности подзащитных к преступлению не предоставлено.

"Ходатайство следователя носит явно неуважительный характер, основания для продление ареста свыше года не имеется, как и данных, что более мягкая мера пресечения не будет соответствовать целям правосудия", – цитирует Агентство "Москва" адвоката Александра Гофштейна.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы находятся под арестом с марта 2018 года. Ущерб по их делу оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Магомедовы вину не признают.

По данному уголовному делу проходят 16 человек. Шестеро из них находятся в международном розыске.