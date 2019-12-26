Мосгорсуд продлил арест владельцу группы "Сумма" Магомедову и его брату

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Мосгорсуд продлил до 30 марта 2020 года арест владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и бывшему директору входящей в холдинг компании "Интекс" Артуру Максидову. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Братья Магомедовы обвиняются в мошенническом хищении, растрате, создании преступного сообщества и незаконном приобретении и хранении оружия. Некоторые эпизоды расследуются с декабря 2014 года.

Следователи считают, что компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и "раскидывали" деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ.

По данному делу также проходят экс-гендиректор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергей Поляков, экс-начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов и гендиректор предприятия "Энергия-М" Юрий Петров.

