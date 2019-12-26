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Происшествия

07:42

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

суды происшествия криминал

Фото: http://mil.ru/

Суд в Москве принял решение арестовать имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС.

"Арест имущества проведен в качестве обеспечительной меры по уголовному делу по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), в котором обвиняют замглавы Генштаба", – заявили в правоохранительных органах.

Уточняется, что в списке арестованного имущества находятся земельные участки и объекты недвижимости. Их общая стоимость составляет несколько миллионов рублей.

Решение об аресте имущества Арсланова пока не вступило в силу, потому что обвиняемый обжаловал его в суде вышестоящей инстанции. Сам замглавы Генштаба ВС РФ остается на своем посту, но временно находится в отпуске и фактически служебные обязанности не выполняет.

Халила Арсланова подозревают в причастности к уголовному делу "Воентелекома". Следствие по нему начало в 2013 году на основании материалов проверки Главной военной прокуратуры. По предварительным данным, глава компании Александр Давыдов вступил в сговор с рядом представителей Минобороны РФ с целью мошенничества.

Ущерб от незаконной деятельности группировки составил 460 миллионов рублей. Вину, на данный момент, признал бывший руководитель первого управления Главного управления связи (ГУС) министерства обороны РФ, генерал-майор Александр Оглоблин. В частности, он дал показания против Арсланова, на основании которых замглаве Генштаба ВС РФ предъявили обвинение.

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