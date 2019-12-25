Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова

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Тверской районный суд столицы отправил бывшего заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Солдатова под домашний арест по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.

Она рассказала, что ходатайство об избрании меры пресечения было рассмотрено 13 декабря. Суд отправил Солдатова под домашним арест до 28 января 2020 года.

До этого в популярных Telegram-каналах сообщалось, что дело связано с передачей компании Солдатова Reliable Communications около 490 тысяч IPv4-адресов от Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС), который занимался их распределением.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Ее задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным источника агентства, следственные мероприятия проводят сотрудники ФСБ.

