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Происшествия

09:12

Задержана министр здравоохранения Ростовской области

происшествия власть

Фото: соцсети

Уголовное дело возбудили в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, сообщает ТАСС.

Ее задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным источника агентства, следственные мероприятия проводят сотрудники ФСБ.

Татьяна Быковская родилась 17 января 1963 года в Калининграде в семье врачей. Первое высшее образование по специальности "врач-гигиенист, эпидемиолог" получила в Ростовском ордена Дружбы народов медицинском институте, экономическое образование – в Кисловодском институте экономики и права, высшее юридическое образование – в ФГОУ ВПО "Московская государственная академия водного транспорта".

Трудовую деятельность она начала операционной медсестрой больницы скорой медицинской помощи №2 Ростова-на-Дону. С 1992 по 2001 год занимала должность замглавы администрации Багаевского района Ростовской области. В 2001 году назначена первым заместителем исполнительного директора РОФОМСа. 14 декабря 2004 года Указом губернатора Ростовской области назначена министром здравоохранения Ростовской области.

В ноябре Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева. Он обвиняется в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Дело расследует ФСБ, которая вела в отношении Даххаева совместную спецоперацию с управлением собственной безопасности ФСИН.

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