Суд арестовал главу ГУ ФСИН по Ростовской области

13 ноября, 21:42 (обновлено 13.11.2019 22:10)
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева. Об этом сообщает ТАСС.
Муслим Даххаев обвиняется в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Заседание проходило в закрытом режиме, участники процесса комментариев не дали.
Адвокат Александр Заманский позже пояснил, что Даххаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
Ранее сообщалось о задержании Муслима Даххаева и его заместителей. Дело расследует ФСБ, которая вела в отношении Даххаева совместную спецоперацию с управлением собственной безопасности ФСИН.
Муслим Даххаев родился в 1962 году в Дагестане. После армии пришел на службу в органы внутренних дел, а в сентябре 2005 года его назначили на должность начальника УФСИН России по Дагестану. 5 июля 2018 года президент назначил его начальником ГУ ФСИН России по Ростовской области.
22 июля Мосгорсуд вынес приговор в отношении двух россиян, признав их виновными в разглашении государственной тайны. Подсудимые в ходе предварительного следствия признали вину.
Разбирательство проходило в особом порядке. Материалы дела содержат гриф "секретно", поэтому процесс проходил в закрытом режиме. Во время оглашения приговора были зачитаны только вводная и резолютивная части. Адвокаты после оглашения приговора воздержались от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.
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