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12:09

Суд арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

суды происшествия

12:09

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Фото: Агентство "Москва"

Лефортовский суд арестовал подозреваемого в госизмене Константина Антонца. Об это сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 10 июля 2019 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Антонца Константина Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, на один месяц 24 суток, то есть до 3 сентября 2019 года", – сказала она.

Материалы дела не разглашаются, так как дело имеет гриф "секретно".

Ранее сообщалось, что суд арестовал гражданина России Александра Воробьева, подозреваемого в госизмене. Позднее задержанный заявил в суде, что работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Несколькими днями ранее Лефортовский суд отправил под стражу Сергея Петушкова, которого также заподозрили в государственной измене. Материалы дела проходят под грифом "секретно".

За государственную измену в России можно получить от 12 до 20 лет лишения свободы, а также с отягощениями в виде штрафов (до 500 тысяч рублей) и последующим ограничением свободы (лишением некоторых гражданских прав) на срок до двух лет.

В действующей редакции УК государственная измена трактуется в трех формах: шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.

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