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В мире

21 декабря, 12:14

В Сеть попало видео задержания "российского шпиона" на Украине‍

за рубежом происшествия политика

Фото:ТАСС/Валерий Шарифулин

В Сети опубликовали видео задержания помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова, которого обвиняют в шпионаже, сообщает "Газета.ру".

В СБУ сообщили, якобы он по заданию российских спецслужб с помощью специального оборудования собирал информацию о деятельности правительственных структур. В ведомстве полагают, что полученные данные Ежов передавал кураторам через электронные каналы связи.

Его задержали на рабочем месте и уведомили о подозрении по статье "госизмена". За это грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным украинских СМИ, Ежов сопровождал Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках. После задержания своего подчиненного Гройсман поблагодарил украинских правоохранителей за "профессионализм и бдительность".

Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.

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