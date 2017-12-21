В Сеть попало видео задержания "российского шпиона" на Украине‍

Фото:ТАСС/Валерий Шарифулин

В Сети опубликовали видео задержания помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова, которого обвиняют в шпионаже, сообщает "Газета.ру".

В СБУ сообщили, якобы он по заданию российских спецслужб с помощью специального оборудования собирал информацию о деятельности правительственных структур. В ведомстве полагают, что полученные данные Ежов передавал кураторам через электронные каналы связи.

Его задержали на рабочем месте и уведомили о подозрении по статье "госизмена". За это грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным украинских СМИ, Ежов сопровождал Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках. После задержания своего подчиненного Гройсман поблагодарил украинских правоохранителей за "профессионализм и бдительность".

Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.