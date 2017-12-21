В Сеть попало видео задержания "российского шпиона" на Украине‍

21 декабря, 12:14
Фото:ТАСС/Валерий Шарифулин
В Сети опубликовали видео задержания помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова, которого обвиняют в шпионаже, сообщает "Газета.ру".
В СБУ сообщили, якобы он по заданию российских спецслужб с помощью специального оборудования собирал информацию о деятельности правительственных структур. В ведомстве полагают, что полученные данные Ежов передавал кураторам через электронные каналы связи.
Его задержали на рабочем месте и уведомили о подозрении по статье "госизмена". За это грозит до 15 лет тюрьмы.
По данным украинских СМИ, Ежов сопровождал Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках. После задержания своего подчиненного Гройсман поблагодарил украинских правоохранителей за "профессионализм и бдительность".
Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.
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