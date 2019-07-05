Суд арестовал Александра Воробьева по делу о госизмене

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Лефортовский районный суд арестовал помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, которого подозревают в госизмене.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело имеет гриф "секретно".

Как сообщил Агентству "Москва" адвокат Алексей Альянов, защита Александра Воробьева обжалует арест.

"Постановление считаем незаконным, будем его обжаловать", – заявил адвокат. При этом от комментариев относительно дела юрист отказался.

Воробьев в суд был доставлен сотрудниками ФСБ, на заседании он находился в маске.

На сайте УФО действительно имеется информация о Александре Воробьеве. Он родился 30 апреля 1980 года. С 2010 по 2017 год чиновник находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году он был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия. С января 2018 года управлял аппаратом помощника президента России Николая Цуканова, а через полгода стал его помощником.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала гражданина России Александра Воробьева, подозреваемого в госизмене. Позднее задержанный заявил в суде, что работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Несколькими днями ранее Лефортовский суд отправил под стражу Сергея Петушкова, которого также заподозрили в государственной измене. Материалы дела проходят под грифом "секретно".

За государственную измену в России можно получить от 12 до 20 лет лишения свободы, а также с отягощениями в виде штрафов (до 500 тысяч рублей) и последующим ограничением свободы (лишением некоторых гражданских прав) на срок до двух лет.

В действующей редакции УК государственная измена трактуется в трех формах: шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.

