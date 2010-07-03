Задержанный по делу о госизмене оказался помощником полпреда

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Александр Воробьев, задержанный по делу о государственной измене, заявил в суде, что работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, сообщает "Интерфакс".

Сейчас в Лефортовском суде Москвы рассматривается ходатайство следствия об избрании ему ареста в качестве меры пресечения.

Заседание проходит в закрытом для прессы режиме, так как дело маркировано грифом "секретно".

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала гражданина России Александра Воробьева, подозреваемого в госизмене. Задержание произошло 4 июля, однако где именно, не сообщается.

В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия.

Максимальная санкция по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. В 2017 году, по данным Верховного суда, за государственную измену и шпионаж в России осудили шесть человек. Наиболее резонансные случаи последнего времени – дела сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и ученого из Новочеркасска Алексея Темирева.