Задержанный по делу о госизмене оказался помощником полпреда

Александр Воробьев, задержанный по делу о государственной измене, заявил в суде, что работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, сообщает "Интерфакс".
Сейчас в Лефортовском суде Москвы рассматривается ходатайство следствия об избрании ему ареста в качестве меры пресечения.
Заседание проходит в закрытом для прессы режиме, так как дело маркировано грифом "секретно".
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала гражданина России Александра Воробьева, подозреваемого в госизмене. Задержание произошло 4 июля, однако где именно, не сообщается.
В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия.
Максимальная санкция по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. В 2017 году, по данным Верховного суда, за государственную измену и шпионаж в России осудили шесть человек. Наиболее резонансные случаи последнего времени – дела сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и ученого из Новочеркасска Алексея Темирева.
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