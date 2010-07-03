ФСБ просит арестовать Александра Воробьева, подозреваемого в госизмене

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ФСБ просит арестовать задержанного по подозрению в госизмене Александра Воробьева.

"Ходатайство об аресте поступило в суд, оно будет рассмотрено сегодня в 15:00", – цитирует Агентство "Москва" пресс-секретаря Лефортовского суда Ксению Первовласенко.

Ранее сообщалось, что силовики задержали гражданина России Александра Воробьева. На какой должности работал подозреваемый, что именно ему вменяется, в спецслужбах не уточнили. В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия.

Несколькими днями ранее Лефортовский суд отправил под стражу Сергея Петушкова, которого также заподозрили в государственной измене. Материалы дела проходят под грифом "секретно".

За государственную измену в России можно получить от 12 до 20 лет лишения свободы, а также с отягощениями в виде штрафов (до 500 тысяч рублей) и последующим ограничением свободы (лишением некоторых гражданских прав) на срок до двух лет.

В действующей редакции УК государственная измена трактуется в трех формах: шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.

