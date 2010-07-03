ФСБ РФ задержала подозреваемого в госизмене

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ФСБ задержала гражданина России Александра Воробьева, подозреваемого в государственной измене, передает РИА Новости.

Задержание произошло 4 июля, однако где именно, не сообщается. На какой должности работал Воробьев и что именно ему вменяется, в спецслужбах не уточнили.

В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия.

Максимальная санкция по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. В 2017 году, по данным Верховного суда, за государственную измену и шпионаж в России осудили шесть человек. Наиболее резонансные случаи последнего времени – дела сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и ученого из Новочеркасска Алексея Темирева.