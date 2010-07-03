В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

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Лефортовский суд отправил под стражу Сергея Петушкова, подозреваемого в государственной измене.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 августа", – цитирует Агентство "Москва" пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко. Дело маркировано грифом "секретно".

Максимальная санкция по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. В 2017 году, по данным Верховного суда, за государственную измену и шпионаж в России осудили шесть человек. Наиболее резонансные случаи последнего времени – дела сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и ученого из Новочеркасска Алексея Темирева.

С 2018 года российские суды перестали публиковать списки фигурантов уголовных дел о государственной измене и шпионаже. На настоящий момент на странице Лефортовского суда в делах по указанным статьям фамилии фигурантов отсутствуют.

