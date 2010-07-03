Суд арестовал коллегу обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

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Суд арестовал начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева. Ему предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковалева Романа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"), на два месяца, то есть до 5 августа 2019 года", – сказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Ранее Мосгорсуд признал законным продление срока ареста 75-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву. Срок содержания под стражей продлен до 12 месяцев, то есть до 20 июля 2019 года.

В середине мая Кудрявцева доставили в 20-ю гражданскую больницу из СИЗО "Лефортово". 19 апреля ЕСПЧ удовлетворил просьбу адвокатов ученого и потребовал от властей обеспечить срочные меры в отношении ученого. Прежде защита не раз просила избрать для него более мягкую меру пресечения, например, домашний арест или запрет определенных действий.

Кудрявцева арестовали 20 июля 2018 года. Ученому вменяют передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства России.

Адвокаты утверждают, что обвиняемый давно не работает с секретной информацией. По их словам, Кудрявцев в последний раз знакомился с секретными документами в 90-е годы.

