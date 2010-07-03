Продление ареста ученому Кудрявцеву признали законным

"Постановление Лефортовского суда Москвы от 17 мая, которым в отношении обвиняемого Кудрявцева продлен срок содержания под стражей до 12 месяцев, то есть до 20 июля 2019 года оставлено без изменений", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы суда.
В середине мая Кудрявцева доставили в 20-ю гражданскую больницу из СИЗО "Лефортово". 19 апреля ЕСПЧ удовлетворил просьбу адвокатов ученого и потребовал от властей обеспечить срочные меры в отношении ученого. Прежде защита не раз просила избрать для него более мягкую меру пресечения, например, домашний арест или запрет определенных действий.
Кудрявцева арестовали 20 июля 2018 года. Ученому вменяют передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства России.
Адвокаты утверждают, что обвиняемый давно не работает с секретной информацией. По их словам, Кудрявцев в последний раз знакомился с секретными документами в 90-е годы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.