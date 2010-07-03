Продление ареста ученому Кудрявцеву признали законным

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Мосгорсуд признал законным продление срока ареста 75-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву.

"Постановление Лефортовского суда Москвы от 17 мая, которым в отношении обвиняемого Кудрявцева продлен срок содержания под стражей до 12 месяцев, то есть до 20 июля 2019 года оставлено без изменений", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы суда.

В середине мая Кудрявцева доставили в 20-ю гражданскую больницу из СИЗО "Лефортово". 19 апреля ЕСПЧ удовлетворил просьбу адвокатов ученого и потребовал от властей обеспечить срочные меры в отношении ученого. Прежде защита не раз просила избрать для него более мягкую меру пресечения, например, домашний арест или запрет определенных действий.

Кудрявцева арестовали 20 июля 2018 года. Ученому вменяют передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства России.

Адвокаты утверждают, что обвиняемый давно не работает с секретной информацией. По их словам, Кудрявцев в последний раз знакомился с секретными документами в 90-е годы.

