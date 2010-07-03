Ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в гражданскую больницу

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Обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева доставили в 20-ю гражданскую больницу из СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Евгения Смирнова.

Причину перевода защитник не знает. По его словам, это связано либо с решением Европейского суда по правам человека, либо с проведением обследования Кудрявцева на предмет наличия заболеваний, которые препятствуют его содержанию под стражей.

Смирнов добавил, что условия содержания в больнице у ученого строже, чем в "Лефортово".

19 апреля ЕСПЧ удовлетворил просьбу адвокатов ученого и потребовал от российских властей обеспечить срочные меры в отношении Кудрявцева. Прежде защита не раз просила избрать для него более мягкую меру пресечения, например, домашний арест или запрет определенных действий.

Кудрявцева арестовали 20 июля 2018 года. Позже меру пресечения продлили до 20 мая.

Ученому вменяют передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства России.